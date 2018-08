Sie nimmt sich mal wieder selbst aufs Korn! Daniela Katzenberger (31) ist nicht nur die beliebteste Kultblondinde des Landes, sondern auch eine bekennende Verfechterin des selbstironischen Humors. Bereits in der Vergangenheit brachte die Katze ihre Follower immer wieder mit lustigen Schnappschüssen zum Lachen – Angst, sich zum Deppen zu machen, hat die Liebste von Schlagersänger Lucas Cordalis (51) schon lange nicht mehr. Jetzt beweist Dani erneut ihre Entertainer-Qualitäten: Mit einem neuen Pic eifert sie auf witzige Art und Weise einer ganz bestimmten Film-Lady nach!

Mit einer XXL-Melone zeigt sich Daniela jetzt auf Instagram und erinnert damit deutlich an Baby (Jennifer Grey, 58) aus Dirty Dancing. Zugegeben: Ganz so elegant wie die 17-Jährige Kultfigur händelt die pfälzische Frohnatur die fruchtige Erfrischung nicht, lustig ist das Spontanbild aber allemal. In einer Jogginghose bekleidet kämpft Dani mit der Megakugel – und verzieht dabei angestrengt das Gesicht. Konkurrenz macht sie dem beliebten 80er-Jahre-Streifen damit also nicht, wie auch sie selbst betont. "... mit dem Teil wäre die berühmte 'Dirty Dancing'-Szene wohl auch eher schnell vorbei gewesen", kommentiert sie ihren Post belustigt.

Wie oft Lucas den Film wohl schon mit seiner Herzdame gesehen hat? Dass der Schlagersänger alles für sein Kätzchen macht, ist schließlich kein Geheimnis. Für Dani schläft der 51-Jährige sogar in rosa Einhornbettwäsche – und nimmt die farbenfrohen Vorlieben seiner Frau einfach gelassen. In einem Interview verriet die Powerlady: "Seine Aussage dazu: 'Schatz, mach' die Bettwäsche drauf, die dich glücklich macht. Wenn ich schlafe, ist es sowieso dunkel.'"

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger

Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger mit ihrer Tochter Sophia

Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de