Philipp Stehler (30) fand bei Bachelor in Paradise seine Seelenverwandte: Er und Pamela Gil Marta schweben seit ihrer Teilnahme am Kuppelshow-Format auf Wolke sieben. Einige Kritiker wollen den beiden jedoch nicht so ganz abkaufen, dass sie eine ernsthafte Beziehung führen. Auch machten immer wieder Gerüchte die Runde, Philipp turtele eigentlich längst mit GNTM-Beauty Gerda Lewis (25). Unvorstellbar für seine gute Freundin Leslie Huhn: Die Bloggerin ist überzeugt davon, dass Philipp und Pams Liebesglück echt ist!

"Also die Frauen stehen natürlich unheimlich auf ihn, das merkt man immer wieder", sagte die Influencerin im Promiflash-Interview beim CSD in Berlin. Doch wenn sich Philipp einmal für eine Frau entschieden habe, bleibt er auch bei ihr. "Er ist wirklich eine treue Seele und ich habe selten jemanden kennengelernt, der so liebevoll und einfühlsam ist", beteuerte Leslie und stellte klar: "Der würde niemals seine Freundin betrügen!"

Fotos heizten die Gerüchteküche um eine Liaison zwischen Philipp und Gerda an: Sie zeigten die zwei an ein und demselben Ort und ihre Fans vermuteten, sie seien gemeinsam im Urlaub – völliger Blödsinn, wie der ehemalige Polizist auf der Fashion Week gegenüber Promiflash deutlich machte: "Wir haben zusammen für den gleichen Kunden gearbeitet, haben Foto-Shootings gehabt und so weiter. Aber da ist nichts irgendwie Wahres dran an den Spekulationen."

Instagram / pamelita_mata Pamela Gil Marta und Philipp Stehler auf Ibiza

Getty Images / Matthias Nareyek Leslie Huhn bei der Berlin Fashion Week

Instagram / philipp_stehler, Instagram / gerda.jlewis Philipp Stehler und Gerda Lewis

