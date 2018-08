Bei der diesjährigen Staffel von Let's Dance legten Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht (26) und Profitänzerin Renata Lusin (30) eine flotte Sohle aufs Parkett. Das Paar galt als Favorit für den Titel "Dancing Star 2018", bis sich Jimi beim Training den Fuß brach. Die Magie des Tanzpaares kann nun in der interaktiven Modellstadt "Little BIG City Berlin" bewundert werden. Dort ist jetzt ein Tanz-Hologramm der beiden zu sehen. Im Promiflash-Interview verriet Jimi: "Das ist für uns auf jeden Fall eine Riesenehre und wir sehr froh, dass es (das Hologramm, Anm. d. Red.) so gut aussieht. Und wir sind megahappy auf jeden Fall."

