Steht die Liebe von Micaela Schäfer (34) und Felix Steiner (33) nach dem Sommerhaus der Stars-Exit auf der Kippe? Am vergangenen Montag mussten das Erotikmodel und ihr Liebster zusammen mit dem Love Island-Traumpaar Julian Evangelos (26) und Stephanie Schmitz (24) die Finca in Portugal verlassen – zuvor hatte es noch heftig zwischen Felix und Konkurrent Frank Fussbroich (50) gekracht. Und ausgerechnet der Kölner entschied am Ende, dass Mica und ihr österreichischer Partner ausziehen müssen. Kein Wunder also, dass Felix vom Show-Aus frustriert war. Doch schon davor hatte es Spannungen bei dem Promipaar gegeben – ob der Rauswurf jetzt eine Beziehungskrise ausgelöst hat?

Bereits während des Aufenthalts kam es immer wieder zu Reibereien zwischen Mica und Felix. Der engagierte TV-Kandidat warf seiner Liebsten des Öfteren vor, das Ganze nicht ernst genug zu nehmen. So soll das extrovertierte Verhalten des Nacktmodels den Österreicher nicht nur einmal an den Rand des Wahnsinns getrieben haben, berichtete Micaela im Interview mit RTL. Ihre Meinung: "Ich bin manchmal auch ein bisschen peinlich, das gebe ich zu. [...] Er hat ein Erotikmodel als Freundin, auch manchmal ein peinliches Erotikmodel, und das schon seit drei Jahren." Sie selbst fühlte sich in einem Streit allein gelassen: "Ich hätte mir da mehr gewünscht, dass Felix hinter mir steht." Nach dem Rauswurf sei ihr Angebeteter ziemlich sauer gewesen, während sie sich über die neu gewonnene Freiheit gefreut habe. "Er hat das alles sehr verbissen gesehen. Ich konnte ihn da auch nicht besänftigen", erklärte die Nacktschnecke.

Ob Micaela und Felix nun erst mal etwas Abstand voneinander brauchen? Aktuell verbringen sie ihre Zeit jedenfalls getrennt voneinander: "Ich weiß gar nicht, wo der Felix ist. Ich glaube, er ist in Österreich", erzählte Mica ganz nebenbei. Puh, ob die beiden wohl über ihre sommerhäuslichen Unstimmigkeiten hinwegkommen werden? Stimmt ab.

MG RTL D / Max Kohr Felix Steiner und Micaela Schäfer bei "Das Sommerhaus der Stars

Anzeige

MG RTL D / Max Kohr Micaela Schäfer und Felix Steiner, "Das Sommerhaus der Stars"

Anzeige

MG RTL D Micaela Schäfer und Felix Steiner bei "Das Sommerhaus der Stars"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de