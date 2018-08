Das Sommerhaus der Stars ist kein Zuckerschlecken. Der Kampf um das Preisgeld von 50.000 Euro lässt viele der Promipaare auch mal aufeinander losgehen – nach den vergangenen Staffeln entzweiten sich einige zuvor eingeschworene Duos. Das erste Trennungsbeispiel der diesjährigen Staffel lieferten bereits Bert Wollersheim (67) und Bobby Anne Baker (48): Direkt nach dem Auszug aus der Finca in Portugal verkündeten die zwei ihr Liebesaus. Jetzt begann es, auch bei Micaela Schäfer (34) und ihrem Bärchen zu kriseln. Felix Steiner (33) war ihretwegen auf hundertachtzig.

In der fünften Folge der Reality-TV-Show ging es für das Paar an ein Wippenspiel in luftiger Höhe, bei dem sich die beiden Spieler Fragekarten vom Ende der Rampe holen und gegenseitig ausbalancieren mussten. Doch das Nacktmodel versicherte seinem Schatz schon im Vorhinein: "Physik ist überhaupt nicht meine Stärke, also Naturwissenschaften allgemein nicht." Deshalb fielen beide nach wenigen Runden herunter. Das machte den österreichischen Unternehmer fuchsteufelswild. "Ich liebe dich, aber es ist schwer: Du kannst keine Regeln befolgen", resümierte Felix. Auch nach der Rückkehr in die Villa hatte er sich noch nicht beruhigt. "Es nervt mich, wenn die eigene Freundin mal situativ dumm reagiert", wetterte der 33-Jährige im Paar-Interview weiter.

Doch woher kommt Felix' teilweise sehr direkte Art, Kritik anzusprechen? "Ich wurde vielleicht in meiner Jugend geprägt durch die harte Erziehung meines Vaters, meines hochgeschätzten Vaters, der leider nicht mehr lebt", offenbarte er. Dessen sei er sich durchaus bewusst. Andererseits sei er auch stolz darauf, dass ihn diese Erfahrungen fürs Leben gestärkt hätten.

Alle Infos zu "Das Sommerhaus der Stars" im Special bei RTL.de

MG RTL D Micaela Schäfer und Felix Steiner in Folge drei von "Das Sommerhaus der Stars"

Anzeige

MG RTL D Micaela, Felix, Nico und Patrick in der fünften Folge "Das Sommerhaus der Stars"

Anzeige

MG RTL D / Max Kohr "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer Micaela Schäfer und Felix Steiner

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de