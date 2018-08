Zwölf Jahre lang hat Otto Waalkes (70) in Ice Age das tollpatschige und liebenswerte Faultier Sid gesprochen. Nun leiht der Kultkomiker einer neuen Figur seine Stimme – und muss dafür ausnahmsweise Mal so richtig fies werden. In "Der Grinch" verkörpert er die Rolle der griesgrämigen Titelfigur. Im Promiflash-Interview verrät er, dass ihm das anfangs gar nicht so leicht gefallen ist: "Es ist für mich eine große Herausforderung. Das ist ja wirklich eine Charakterrolle. Das ist sehr vielschichtig.”

