So heißt also das Kind von Elena Miras (26) und Mike Heiter! Erst vor wenigen Tagen ist das Love Island-Traumpaar zum ersten Mal Eltern geworden. Ihre kleine Tochter war nach vielen anstrengenden Stunden Wehen endlich am 1. August auf die Welt gekommen. Während von der Maus bisher nur ein Füßchen gezeigt wurde, präsentierte Elena jetzt ihren ganzen Stolz in voller Pracht – und verriet sogar endlich den Namen der Mini-Miras!

Wie schon die Ankunft ihres Babys verkündete Elena auch dessen Namen auf Instagram – inklusive des ersten Mutter-Tochter-Schnappschusses! Der Nachwuchs der TV-Turteltauben heißt Aylen! "Wir haben uns beide neu verliebt. Papi und Mami lieben dich unendlich doll! Wir sind beide voller Stolz", kommentierte die Neu-Mama das Foto mit ihrem kleinen Fratz. Das Gesicht verdeckte die Schweizerin noch gekonnt mit ihrer linken Hand. Ob und wann sie das süße Antlitz von Aylen ihren Fans zeigen wird, ist noch unklar.

Die Geburt an sich war für Elena nicht leicht, wie sie kürzlich erzählte: Unglaubliche 18 Stunden habe die einstige Kuppelshow-Kandidatin in den Wehen gelegen, auch die Schmerzen sollen die Hölle gewesen sein. Ihren Schatz dann aber endlich in den Armen zu halten, habe sie alle Strapazen der Niederkunft vergessen lassen. Wie gefällt euch der Name Aylen? Stimmt unter dem Artikel ab!

Instagram / mikeheiter13 Mike Heiter und Elena Miras kurz nach der Geburt ihrer Tochter

Instagram / elena_miras Elena Miras' Tochter Aylen

Instagram / elena_miras Elena Miras und Mike Heiter, "Love Island"-Stars

