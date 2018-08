Die Geburt ihrer kleinen Maus steckt ihr noch in den Knochen. Seit gerade einmal ein paar Tagen sind Elena Miras (26) und Mike Heiter Eltern einer Tochter. Neun Monate lang hat das Love Island-Paar aufgeregt darauf hingefiebert, seinen Sprössling endlich in den Armen halten zu können. Auf den großen Moment und die bevorstehenden Schmerzen konnte sich Elena aber nur bedingt vorbereiten. Jetzt spricht die Neumami über die Entbindung und gibt zu: Es war ein Kampf!

In einer Instagram-Story äußerte sich die 26-Jährige nun offen über den Stress mit den Wehen und verriet ihren Fans: "Es dauerte sehr lange, 18 Stunden. Und ja... Die Schmerzen kennt ja jede, die schon mal ein Kind bekommen hat. Aber wenn man sein eigenes Kind dann in den Armen hält, dann vergisst man alles, was da an Schmerzen war oder sonst was."

Beklagen könne sich die Beauty aus der Schweiz aber trotz anhaltender Müdigkeit nicht. Ihre kleine Prinzessin scheint nämlich ein echtes Traum-Baby zu sein! "Sie ist so lieb, sie weint nie... Und weil sie so lieb ist, geht das alles sehr gut", schwärmte die Influencerin.

Instagram / mikeheiter13 Mike Heiter und Elena Miras kurz nach der Geburt ihrer Tochter

Instagram / mikeheiter13 Die Füßchen von Mike Heiters und Elena Miras' Tochter

Instagram / elena_miras Elena Miras und Mike Heiter

