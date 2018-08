Schönheiten in Hülle und Fülle! Bei Curvy Supermodel zeigen die Mädels, dass man auch jenseits von Größe 36 sexy aussehen kann. In diesem Jahr kämpfen wieder 20 Plus-Size-Girls um den Titel "Curvy Supermodel 2018" – und einen begehrten Vertrag bei Peyman Amins (47) Modelagentur PARS Management. Dass man für den Traum als Kurvenmodel nicht nur auf der faulen Haut liegen darf, verriet jetzt Ex-Bachelor und Jurymitglied Jan Kralitschka (42).

Der attraktive Sportliebhaber kümmert sich unter anderem darum, dass die Mädels bis zum Muskelkater trainieren: "Die Kandidatinnen arbeiten hart für ihren Körper", erklärte Jan gegenüber Bild. Denn ein hübsches Gesicht und genügend Kilos auf den Rippen reichten nicht aus, um als Kurventraum die Cover der Magazine zu zieren. Die richtige Ernährung, Sport und vor allem viel Disziplin sind seiner Meinung nach der Schlüssel, um sexy Rundungen noch besser zu definieren.

Dem ehemaligen Rosenverteiler scheint seine neue Aufgabe zu gefallen: Er könnte sich im Falle einer vierten Staffel sogar vorstellen, erneut im Jury-Sessel Platz zu nehmen. Einige TV-Zuschauer sehen das offenbar anders. Sie wetterten im Netz gegen Jan – seine Scherze und Sprüche kamen bei ihnen nicht so gut an.

Curvy Supermodel, RTL II Jan Kralitschka, Angelina Kirsch, Jana Ina Zarrella und Oliver Tienken, "Curvy Supermodel"-Jury 2018

Andreas Rentz / Getty Images Jan Kralitschka im Mazda Pop-up-Store 2017

