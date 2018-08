Seit ihrer Hochzeit mit Prinz Harry (33) steht Herzogin Meghan (37) noch mehr im Fokus der Öffentlichkeit. Dabei wird jeder Auftritt der ehemaligen Schauspielerin auf Schritt und Tritt überwacht. Vor allem ihr Fashionlook bei Events wird von vielen Kritikern beäugt. Dabei kommt ihr teurer Modegeschmack allerdings nicht bei allen Royal-Fans so gut an. Jetzt kam sogar heraus, dass Meghan ihre Klamotten regelmäßig aussortiert und abgibt!

Wie das Star-Magazin laut vip.de jetzt berichtete, soll die 37-Jährige ihre getragenen Designer-Outfits immer ihrer Mutter Doria Ragland geben. So schicke die Herzogin von Sussex regelmäßig Pakete zu ihrer Mama nach Kalifornien. Wer jetzt aber denkt, dass es sich bei den Sachen um abgenutzte Luxusteile handelt, der irrt. Harrys Gattin wolle angebliche ihre wertvollen Kleider nicht mehr als einmal tragen.

Mit diesem Faible für luxuriöse Looks unterscheidet sich die Ex-Suits-Darstellerin deutlich von ihrer Schwägerin Herzogin Kate (36). Die dreifache Mutter präsentierte sich in der Vergangenheit des Öfteren mit recycelten Outfits. Besonders ein Mantel hat es der Frau von Prinz William (36) angetan: Ein Mantel der Designermarke Alexander McQueen.

John Rainford/WENN Herzogin Meghan beim Sentebale Polo in Berkshire

Anzeige

Dominic Lipinski - WPA Pool/Getty Images Doria Ragland in der St George's Chapel

Anzeige

John Thys/AFP/Getty Images Herzogin Kate bei der Last Post Ceremony

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de