Offenbar hat sie sich in diesen Stil verguckt! Herzogin Kate (36) gilt seit Jahren als DIE Fashionista unter den Royals. Mit ihren immer stilvollen und eleganten Outfits hat sie bisher auf jedem öffentlichen Event überzeugt. Dass die britische Adelige gern auch einen Look doppelt trägt, ist mittlerweile auch kein Geheimnis mehr. Doch in ein Kleidungsstück hat sich Kate wohl besonders verliebt – einen Mantel von Alexander McQueen (✝40)!

Zum hundertjährigen Bestehen der Royal Air Force überraschte die 36-Jährigen mit einem ziemlich bekannten Kleidungsstück. In einem hellblauen Mantel der Luxusmarke und mit farblich abgestimmtem Hut strahlte Kate an der Seite ihres Mannes Prinz William (36). Aufmerksamen Fans dürfte aber aufgefallen sein, dass die dreifache Mama dieses Outfit bereits in einer ähnlichen Ausführung getragen hat. Schon bei der Hochzeit von Prinz Harry (33) und Herzogin Meghan (36) recycelte sie diesen Look, den sie zuvor bei der Geburtstagsparade von Queen Elizabeth II. (92) 2016 und bei der Taufe von Prinzessin Charlotte (3) ein Jahr zuvor angehabt hatte.

Mittlerweile steht Kate in direkter Fashion-Konkurrenz mit ihrer neuen Schwägerin Meghan. Die ehemalige Suits-Darstellerin zeigt immer wieder ihr feines Modegespür und wird von den Royal-Fans für ihren etwas unkonventionelleren Look gefeiert.

Jeff Spicer / Getty Images Prinz William und Herzogin Kate besuchen mit Prinz Harry und Herzogin Meghan einen Gottesdienst

WeirPhotos / Splash News Herzogin Kate bei der Trooping of Colour Parade in London, 2016

Chris Jackson/Getty Images Herzogin Kate und Herzogin Meghan beim Trooping The Colour 2018

