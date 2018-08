Die letzten Männer im Leben von Selena Gomez (26) haben eines gemeinsam: Sowohl Justin Bieber (24) als auch The Weeknd (28) sind Mega-Stars. Das Problem bei einer Beziehung zwischen zwei Promis ist, dass sie von den Medien und Fans oftmals unter Beobachtung stehen, was zu einer Belastung werden kann. Die 26-Jährige ist aktuell Single und hat laut Hollywood Life klare Anforderungen an ihren nächsten Partner: "Selena hat eine ganze Liste mit Eigenschaften, die ihr nächster Freund haben soll und was nicht darauf steht, ist ein Promi-Status." Sie sei offen dafür, einen Kerl zu daten, der nicht berühmt ist. Stattdessen lege Sel Wert auf Treue und die gleichen Vorstellungen, wie man künftig sein Leben gestalten möchte.

