Was für eine zuckersüße Bilderflut. Lange zeigte Kylie Jenner (21) ihre Tochter Stormi Webster nicht mehr komplett auf ihren Social-Media-Kanälen. Der Reality-TV-Star war nach den Kidnapping-Drohungen in Sorge um seinen Nachwuchs und hielt sich mit Postings sehr bedeckt. Doch gerade rechtzeitig zu ihrem heutigen 21. Geburtstag macht Kylie ihren Followern ein großes Geschenk: Sie präsentiert sich zusammen mit dem niedlichen Wonneproppen.

Die Unternehmerin teilte jetzt zwei Aufnahmen auf ihrer Instagram-Seite. Darauf hält sie ihr Kind fest im Arm und schaut einmal verträumt in die Ferne und einmal liebevoll in die Kamera. "Hier bringe ich mein ganz besonderes Geburtstagsgeschenk herein. Wie war das Leben nur, bevor du kamst, Stormi? Ich liebe dich, mein kleiner Engel", schrieb die junge Mutter in die Bildunterschrift des einen Fotos, während das andere zwei simple, jedoch so bedeutungsvolle Worte zierten: "Mein Herz." Anhand der Bilder wird aber eines klar: Stormi hat definitiv die Fotogenität ihrer Mutter geerbt. Bei so viel Liebe können die anstehenden fünf Geburtstagsfeiern der Influencerin ja nur ein voller Erfolg werden.

Aber wer den Kardashian-Jenner-Familienclan kennt, der weiß: Bei diesen Partys werden nicht nur Kylie, Stormi und Papa Travis Scott (26) anwesend sein. Auch die Schwestern der Kurven-Beauty haben sich bereits angekündigt. Damit sollte das Model alle ihre Liebsten um sich versammelt haben und kann getrost auf ihre Volljährigkeit anstoßen.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenners Geburtstagspost

Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner und Töchterchen Stormi Webster

Anzeige

Instagram / khloekardashian Kylie Jenner, Khloe Kardashian, Kendall Jenner und Kim Kardashian

Anzeige

Wie findet ihr die Aufnahmen von Kylie und Stormi? Zuckersüß und wunderschön! Die Bilder sind mir viel zu kitschig. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de