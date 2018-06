Ist das der Grund für die gelöschten Fotos? Kylie Jenner (20) wurde Anfang des Jahres zum ersten Mal Mutter. Die gesamte Schwangerschaft über hatte sich der Reality-Star vor der Öffentlichkeit versteckt und sich komplett aus den sozialen Medien zurückgezogen. Erst nach der Geburt der kleinen Stormi Webster meldete sich die junge Unternehmerin mit süßen Schnappschüssen von ihrer Tochter zurück. Jetzt hat Kylie den Großteil der Pics allerdings wieder gelöscht. Der Grund: Offenbar gibt es schwere Drohungen gegen sie und ihr Kind!

Hater-Kommentare ist die Influencerin gewöhnt – doch die User machen anscheinend auch vor ihrem kleinen Mädchen nicht Halt. "Es gab immer mehr Trolle in den sozialen Medien, die Stormi hässlich nannten und sie wirklich übel beschimpft haben", berichtete ein Insider gegenüber The Sun. "Das hat Kylie ziemlich traurig gestimmt, auch weil einige der Kommentare direkte Drohungen waren, sie zu kidnappen." Aus diesem Grund wolle die Neu-Mama in Zukunft auch keine weiteren Fotos von ihrem Baby posten.

Die Sorge, jemand könnte Stormi etwas antun, mache Kylie momentan sehr zu schaffen – zum Schutz ihrer Kleinen soll sie nun immer krassere Maßnahmen ergreifen: "Kylie hat große Angst – sie wird zunehmend vorsichtiger. Sie geht mit Stormi kaum noch in die Öffentlichkeit und sorgt dafür, dass sie immer jemanden dabei hat, der sie beschützt."

instagram / kyliejenner Kylie Jenner und Baby Stormi Webster

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Reality-Star

Clint Brewer / Splash News Kylie Jenner mit ihrem Bodyguard Tim Chung im September 2015

