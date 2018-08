Anna Ermakova (18) träumt von ihrem Mr. Right! Erst im März wurde die Tochter von Tennislegende Boris Becker (50), die damals aus seiner Affäre mit dem russischen Model Angela Ermakova hervorging, volljährig – alt genug für einen festen Freund? Während die Teenagerin an ihrer Karriere als Model bastelt, hält sie sich in Sachen Liebe derzeit noch zurück. Jetzt verriet die Rothaarige dennoch, worauf es ihr bei einem Mann ankommt.

"Ich bin Single, aber sowas von", stellte die Laufstegschönheit im Interview mit RTL zunächst klar. Trotzdem hat Anna ganz genaue Vorstellungen davon, welche Eigenschaften ihr Traummann mitbringen sollte: "Ich glaube, es ist wichtig, jemanden zu finden, mit dem du dich auf Anhieb verstehst", plauderte sie aus. Auf das Aussehen lege sie dabei keinen großen Wert: "Es sollte jemand sein, dem du vertraust und mit dem du entspannte Unterhaltungen führen kannst."

Statt auf Männer konzentriere sich die 18-Jährige allerdings voll und ganz auf ihr bevorstehendes Studium. "Ich hoffe, dass ich an der UCL studieren kann, aber ich muss noch meine Noten abwarten", sprach Anna über ihre unmittelbaren Zukunftspläne. Am renommierten University College London wolle sie Kunstgeschichte studieren.

WENN.com Anna und Angela Ermakova bei der Remus Lifestyle Night

Starpress/WENN Boris Becker und Lilly Becker bei einer Hoteleröffnung in München

WENN.com Anna Ermakova auf der Beauty-Messe in Düsseldorf

