Liebe auf den ersten Blick! Klingt nach einem Märchen, ist im Fall von Queen Elizabeth II. (92) allerdings Realität! Seit über 70 Jahren ist die britische Monarchin mit Prinz Philip (97) verheiratet. Verliebt hat sich die Mutter von Prinz Charles (69) allerdings schon sehr viel früher in ihren Mann. Im zarten Teenager-Alter haben sich die beiden kennen und lieben gelernt. Besonders um das heutige Oberhaupt der Royal Family war es sofort geschehen.

Bei einem Besuch des Royal Naval College in Dartmouth traf Elizabeth auf Philip – ihren Cousin dritten Grades! Die damals 13-jährige Thronfolgerin verliebte sich Hals über Kopf in den fünf Jahre älteren Prinzen von Dänemark und Griechenland. Allerdings stand ihre Liebe unter keinem guten Stern. Für das britische Königshaus war Philip aus zwei Gründen ein Dorn im Auge: Zum einen hatte er kaum Vermögen und zum anderen waren seine Schwestern mit deutschen Adeligen verheiratet, die als klare Anhänger des Nationalsozialismus galten.

Nachdem der Oberleutnant für seine Frau in spe dann jedoch auf seinen griechischen und dänischen Titel verzichtet hat und vom griechisch-orthodoxen Glauben zum Anglikanismus konvertiert ist, stand einer royalen Liebesheirat nichts mehr im Wege. Ein Jahr nach der Verlobung gaben sich die damals 21-jährige Elizabeth und der 25-jährige Philip am 20. November 1947 in der Westminster Abbey in London das Jawort.

Chris Jackson/Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinz Philip 2005

-/AFP/Getty Images Prinz Philip und Queen Elizabeth II. auf ihrem Landwohnsitz Balmoral Castle 1972

AFP / Getty Images Prinzessin Elizabeth und Prinz Philip bei ihrer Hochzeit 1947

