Sie feierte eine wilde Party zu ihrem 21. Geburtstag! In der Nacht auf den 10. August beging Reality-Star Kylie Jenner ihren Ehrentag mit einer feuchtfröhlichen Sause und fast alle Familienmitglieder des berühmten Kardashian-Jenner-Clans waren mit von der Partie. Einzig von Khloe Kardashians (34) Liebstem Tristan Thompson (27) fehlte jede Spur. Nach dem Fremdgeh-Skandal des Basketballers vor wenigen Monaten feuerte seine Abwesenheit die Gerüchteküche an. Wie steht es wirklich um die Beziehung zwischen Khloe und Tristan? Ein Trinkbecher könnte jetzt den entscheidenden Hinweis liefern!

Auf Kylies Party schlürften die Gäste aus drei unterschiedlich farbigen Behältnissen, die jeweils Aufschluss über den Beziehungsstatus des Becher-Besitzers geben sollten. Pink bedeutete, dass man vergeben ist. Gelb war für die Singles reserviert, während die Farbe grün für einen komplizierten Beziehungsstatus stand. Khloe trank aus einem Gefäß, das in der Farbe der Hoffnung gehalten war, wie auf einem verwackelten Snapchat-Video von Stylistin Jena Atkins zu sehen ist. Bedeutet das etwa, dass es zwischen den Eltern von True erneut Ärger gibt?

Tristan weilte während des Geburtstags übrigens in Toronto bei einem Basketballcamp für Kinder. In der kanadischen Stadt soll sich der 27-Jährige laut US-Medien erneut mit einer anderen Frau vergnügt haben. Ob an diesen Gerüchten etwas dran ist? In Khloes jüngster Instagram-Story ist hingegen ein Clip zu sehen, in dem die beiden ziemlich verliebt wirken.

Splash News Khloe Kardashian und Tristan Thompson

Instagram / khloekardashian Khloe und Kim Kardashian mit Kylie und Kendall Jenner und Kourtney Kardashian

Cassidy Sparrow/Getty Images for Remy Martin Tristan Thompson in Los Angeles, Kalifornien

