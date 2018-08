Schnipp, schnapp, die Haare sind wieder ab! Sich von der langen Wallemähne zu trennen, ist für viele Frauen ein wahrer Albtraum – für Denise Kappès (28) hingegen offensichtlich nicht. Haarige Experimente stehen bei der Schwangeren schon des Öfteren auf dem Programm: Ob lang oder kurz, ob blond oder braun, sie hat im Laufe der Zeit schon einiges ausprobiert. Erst vor drei Wochen ließ sich Denise sogar Extensions einsetzen – doch auch die sind mittlerweile schon wieder Geschichte.

Warum es den Haaren schon wieder an den Kragen ging, verriet Denise jetzt in ihrer Instagram-Story: Die hohen Temperaturen der letzten Tage seien der Grund, warum sie nun wieder einen Bob trage. Außerdem habe die neue Frise einen weiteren Vorteil: "Ich hab sie noch ein Stück kürzer geschnitten als sonst, aus dem Grund, dass wenn der Kleine in ein paar Wochen kommt, ich genau die perfekte Länge habe, dann muss ich erstmal nicht zum Frisör gehen."

Bei ihren Followern kommt der neue Schnitt hervorragend an – Denise will in einer Umfrage nämlich von den Usern wissen, was sie vom neuen Look halten. Satte 84 Prozent finden die Frisur besser als die langen Extensions. Was sagt ihr?

