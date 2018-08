Jetzt darf sie endlich wieder herumexperimentieren! Zehn Monate lang herrschte für Jenefer Riili Haarfärbeverbot, denn: Die Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin war schließlich mit ihrem ersten gemeinsamen Baby mit ihrem Liebsten Matthias Höhn (22) schwanger. Mitte Juni war es dann endlich so weit: Ihr Sohnemann erblickte das Licht der Welt. Nach der Geburt kann es die Neumama auf dem Kopf also endlich wieder krachen lassen!

In ihrer Instagram-Story könnte Jenefer nicht mehr strahlen. "Ich bin wieder blond. Endlich, Leute. Mein Ansatz war so, so schlimm und das sehe ich jetzt erst, wie schlimm der wirklich war", gesteht die frischblondierte TV-Beauty. Obwohl sie bereits nach ihrem haarigen Make-over "richtig, richtig happy" sei, ist der Beauty-Tag noch lange nicht gelaufen. Im darauffolgenden Video sitzt Jenefer schon wieder im Auto – der nächste Stopp: das Nagelstudio.

Wo ihr kleiner Hosenmatz Milan währenddessen ist? Bei Jenefers Mama: "Ich schaue immer, dass ich freitags alles erledige, was ich erledigen kann. Freitags ist immer Oma-Day." An diesen Tagen pumpe sie die Milch für ihr Baby ganz einfach vorher ab.

Instagram / matthiashnofficial_ Matthias Höhn, Jenefer Riili und Baby Milan

Instagram / jenefer_riili Jenefer Riilis Instagram-Story

Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili, TV-Star

