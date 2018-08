Sie sind immer noch so verliebt! Lange wurde es nur gemunkelt, seit Mitte Juni ist es offiziell: Johannes Haller und Yeliz Koc (24) sind ein Paar! Seitdem die Bombe geplatzt ist, verbringen die beiden jede freie Minute miteinander, halten ihre Fans regelmäßig mit süßen Schnappschüssen auf dem Laufenden. Erst kürzlich wurde sogar bereits über eine Hochzeit spekuliert. Und auch Johannes neuester Post untermauert jetzt: Bei dem Ex-Bachelorette-Boy und der ehemaligen Bachelor-Lady scheint es einfach die ganz große Liebe zu sein!

Auf Instagram teilte Johannes ein Schwarz-Weiß-Porträt von sich. Verträumt blickt er darauf in die Ferne. An wen er dabei denkt, muss nicht nur vermutet werden – er ließ es seine Follower in dem Bildtitel ganz eindeutig wissen. "Egal, wie stark ich bin... DU wirst immer meine Schwäche bleiben, Yeliz" lautet die süße Liebeserklärung neben dem Posting. Bestärkt wird diese Message zusätzlich durch Hashtags wie "#immernochverliebt", "#mrundmrsrose" oder dem Pärchennamen "#joliz".

Na, bei solchen Liebesgeständnissen liegt wohl tatsächlich die Vermutung nahe, dass es bis zum nächsten Beziehungsschritt nicht mehr allzu lange dauern könnte. Nachdem die beiden die Verlobungsspekulationen mit einem Brautmoden-Fotoshooting anheizten, zeigten sie sich kürzlich auf Mallorca mit identischen Ringen an den Mittelfingern.

Instagram / johannes_haller Yeliz Koc und Johannes Haller auf Mallorca

Instagram / _yelizkoc_ Johannes Haller und Yeliz Koc in Überlingen am Bodensee

Instagram / johannes_haller Johannes Haller und Yeliz Koc im Urlaub auf Mallorca

