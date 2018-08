Diese beiden haben sich anscheinend gesucht und gefunden. Seitdem Johannes Haller und Yeliz Koc (24) ihre Liebe öffentlich machten, verbringen die beiden Reality-TV-Stars kaum einen Tag ohne einander. Dass aus dem zarten Liebespflänzchen sehr schnell mehr wurde, vermuteten ihre Fans kürzlich wegen eines Brautmoden-Fotoshoots. Jetzt heizten die ehemaligen Bachelor in Paradise-Teilnehmer erneut die Gerüchte um eine Blitzhochzeit an: Das Paar trägt nämlich vielsagende Schmuckstücke an ihren Händen.

Das Rosen-Couple meldete sich jetzt mit einem kleinen Werbepost aus dem Hotelpool auf Instagram. Neben Bemerkungen wie "so ein schönes Paar" oder "ihr seid so süß" mischte sich auch ein sehr aufmerksamer Beobachter in die Kommentarspalte ein: "Zuckersüß seid ihr. Und habt ihr da Freundschaftsringe?", fragte ein User und fügte noch einen Zwinker-Smiley an. Tatsächlich tragen die Liebenden identische Ringe am Mittelfinger. Ob da wohl etwas im Busch ist?

Damit wäre Johannes jedoch nicht der Einzige aus der Riege der Rosenbrüder, der in seinem Urlaub auf der beliebten Ferieninsel etwas verrät. Zu den Turteltauben gesellten sich auch Niklas Schröder (29), Jessica Neufeld (24) und Sebastian Fobe (33). Letzter soll offiziell Single sein, knutschte aber im Pool mit einer Unbekannten. Vielleicht ändert sich an dem Beziehungsstatus des Beaus ja bald etwas.

Instagram / _yelizkoc_ Johannes Haller und Yeliz Koc auf Mallorca

Instagram / johannes_haller Johannes Haller und Yeliz Koc im Urlaub auf Mallorca

Instagram / nik_schroeder Jessica Neufeld, Niklas Schröder, Sebastian Fobe und eine Unbekannte

