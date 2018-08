Was Kim Kardashian (37) wohl von dieser Songzeile hält? Ihr Ehemann Kanye West (41) ist nicht zuletzt wegen seiner Musik als unkonventioneller Star bekannt – skurrile Aktionen und provokante Äußerungen bringen ihn immer wieder in die Schlagzeilen. Jetzt tauchte ein Lied auf, in dem der US-Star ziemlich pikant über Khloe (34), Kourtney (39), Kendall (22) und Kylie (21) rappt: In dem Text spielt er darauf an, über Sex mit seinen vier Schwägerinnen nachzudenken!

Der Track "XTCY", den der Produzent Clark Kent auf seinem Twitter-Account zugänglich machte, steigt mit einer deftigen Line ein. "Du hast kranke Gedanken? Ich habe mehr davon. Du hast eine Schwägerin, die du knallen würdest? Ich habe vier davon", rappt Kanye, während neben dem Beat eine stöhnende Frauenstimme zu hören ist. Um zu unterstreichen, dass dabei der Gedanke an Kims Schwestern kein Zufall ist, packte er dazu ein Pic der Mädels von Kylies Geburtstagsfeier auf das Cover des Songs. Ob der Rap-Star hier tatsächlich schmutzige Tagträume verrät oder mal wieder nur auf Provokation setzt – eine Antwort wird es wohl nur von Ye selbst irgendwann geben.

Es ist nicht das erste Mal, dass der 41-Jährige Inspiration für sein Schaffen aus seiner Zugehörigkeit zur berühmtesten Familie der Reality-Welt nimmt. Auf seinem aktuellen Album greift er den Fremdgeh-Skandal um Khloes Freund Tristan Thompson (27) auf. Im Gegensatz zu dem Song Genie Out The Bottle schaffte es der Titel mit Kanyes anrüchigem Rap nicht auf die Scheibe – wollte der Hitgarant die Veröffentlichung etwa aufschieben, bis Kims jüngste Schwester Kylie nach amerikanischem Recht volljährig sein würde?

MEGA Kim Kardashian und Kanye West an Kylie Jenners 21. Geburtstag

Instagram / kyliejenner Khloe Kardashian, Kim Kardashian, Kylie Jenner, Kendall Jenner, Kourtney Kardashian und Kris Jenner

Pascal Le Segretain / Getty Images Kylie Jenner, Kim Kardashian und Kanye West bei der Paris Fashionweek 2018 in Paris

