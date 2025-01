Deshalb ist "Sturm der Liebe"-Star Daniela Kiefer single

Daniela Kiefer, bekannt aus der Erfolgsserie Sturm der Liebe, gab in einem Interview mit t-online.de spannende Einblicke in ihr Privatleben. Die Schauspielerin, die in der Serie Alexandra Schwarzbach spielt, enthüllte, dass sie derzeit single ist – und zwar aus Überzeugung. "Ich bin ein glücklicher Single", erklärte Daniela und fügte hinzu, dass die letzten beiden Jahre nicht die richtige Zeit für eine neue Beziehung gewesen seien. Während Alexandras Liebesleben in der Serie aktuell romantisch und aufregend verläuft, widmet sich ihre Darstellerin lieber anderen Prioritäten.

In Bezug auf ihren Traumpartner hat Daniela trotzdem eine genaue Vorstellung: Humor und Freundschaft sind für sie die Grundlage einer gelungenen Beziehung. Altersmäßig nimmt sie es jedoch locker, Unterschiede von bis zu zehn Jahren – nach oben oder unten – seien für sie kein Problem. Dating-Apps seien für die Schauspielerin hingegen keine Option. "Das habe ich mal ausprobiert, aber das einzige Date war ein Reinfall", erzählt sie und erinnert sich an eine missglückte Verabredung, bei der ihr Gegenüber sich nicht als das herausstellte, was er vorgegeben hatte. Auch am Set möchte sie keine Romanzen eingehen, da solche Geschichten ihrer Meinung nach zu kompliziert werden könnten.

Privat legt Daniela großen Wert auf authentische Verbindungen und war nie jemand, der überstürzt in Beziehungen eintaucht. Ihr Kollege Dieter Bach (61), ebenfalls bei "Sturm der Liebe" dabei, fasste es im Gespräch mit Bunte treffend zusammen: "Man muss immer um die Liebe kämpfen, die fällt einem vielleicht mal ein bisschen in den Schoß, aber dann muss man auch schauen, dass sie da bleibt." Daniela, die mit einer starken Persönlichkeit und klarem Wertekompass überzeugt, scheint ganz genau zu wissen, was sie will – und was nicht. Die Wahl-Münchnerin, die in ihrem Beruf oft von turbulenten Liebesgeschichten umgeben ist, bleibt privat geerdet und genießt ihr Leben als Single in vollen Zügen.

ARD/Ann Paur Der Fürstenhof aus "Sturm der Liebe"

Steffi Adam / Future Image Daniela Kiefer im September 2021

