"Sturm der Liebe": Weitere Ausfälle trotz Winterpause-Ende

Das Warten hat ein Ende – oder? Die beliebte ARD-Telenovela Sturm der Liebe ist nach einer rund zweiwöchigen Winterpause mit neuen Folgen zurück. Fans, die sich auf frische Geschichten rund um den Fürstenhof freuen, müssen aber erneut Geduld beweisen: Bereits seit Mittwoch, 15. Januar, kommt es schon wieder zu Ausfällen. Grund dafür sind Wintersportübertragungen, welche die Sendezeit der Serie an mehreren Tagen in den kommenden Wochen blockieren. So fällt die Telenovela unter anderem am 16. und 17. Januar sowie Ende des Monats am 31. Januar und am 7. Februar aus. Wenn Daily-Urgestein Jo Weil (47) ab Folge 4.369 (voraussichtlicher Sendetermin: Freitag, 14. Februar 2025) als Yannik Rudloff seinen ersten Auftritt hat, sollte der gewohnte Senderhythmus jedoch wieder greifen.

Eingefleischte "Sturm der Liebe"-Fans stehen somit zunächst erneut vor einer Geduldsprobe, da weitere Programmänderungen in den kommenden Wochen nicht vollends auszuschließen sind. Bereits das Ende des vergangenen Jahres war für viele Zuschauer mit einem emotionalen Schock verbunden, als Theo, gespielt von Lukas Leibe (34), einen dramatischen Serientod starb. In einem Interview mit Promipool verriet der Schauspieler, dass er bereits mit Theos Tod gerechnet habe, da eine Trennung von dessen Serienliebe als Ausstieg den Figuren gegenüber nicht richtig gewesen wäre. Trotz der Möglichkeit, dass so mancher Serienliebling zurückkehren könnte, wie es in der Soap-Welt keine Seltenheit ist, gibt es seitens der Produktion hierzu noch keine Bestätigung. In der Zwischenzeit bleibt für die Fans nur die Option, sich verpasste Episoden der Serie, in denen bereits TV-Größen wie Bruce Darnell (67) einen Gastauftritt hatten, oder Backstage-Clips in der ARD-Mediathek anzusehen.

Die Telenovela, die seit 2005 ihre treue Fangemeinde begeistert, bringt nicht nur Drama und Romantik, sondern auch viele unvergessliche Charaktere wie beispielsweise Thorsten Nindel (60) als Privatermittler Christian Krüger, Antje Hagen (86) als Hildegard und Sepp Schauer (75) als Alfons Sonnbichler ins deutsche Fernsehen. Hinter den Kulissen wird die Serie in einem der ältesten Studios Deutschlands nahe München produziert, in dem zahlreiche Stars schon ihre ersten Schritte in der Schauspielbranche gemacht haben. Mit über 20 Staffeln hat sich "Sturm der Liebe" längst als feste Größe am Nachmittag etabliert. In Zeiten von Ausfällen bietet der öffentlich-rechtliche Sender auch alternative Formate wie Rote Rosen. Aller Veränderungen in der Medienlandschaft zum Trotz dürfte nach wie vor eines sicher sein: Die Bewohner des Fürstenhofs kehren stets zurück, um die Zuschauer weiter in ihren Bann zu ziehen.

Instagram / joweil_official Jo Weil und sein Hund Sky, Dezember 2024

ARD / Christof Arnold Thorsten Nindel als Christian Krüger bei "Sturm der Liebe"

