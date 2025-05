Unangenehmes Interview: Freunde besorgt um Bill Belichick

Die Beziehung von Bill Belichick (73) und seiner deutlich jüngeren Freundin Jordon Hudson sorgt erneut für Schlagzeilen. Bei einem Interview für "CBS Sunday Morning", das vergangene Woche ausgestrahlt wurde, zeigte sich der ehemalige Footballcoach ungewohnt unsicher – auch, weil die Cheerleaderin mehrfach ins Gespräch eingriff, Fragen abblockte und so den Ablauf mitbestimmte. Journalist Tony Dokoupil stellte Bill Fragen zu seiner Beziehung und hakte nach, wie sich die beiden kennengelernt hatten. Jordon war damit allerdings nicht einverstanden. "Darüber sprechen wir nicht", hörten Zuschauer sie aus dem Hintergrund sagen. Ein Thema ließ sie aber zu: Ihr Liebster durfte beantworten, wie er mit der öffentlichen Kritik bezüglich ihrer Partnerschaft umgeht. "Ich habe mir nie große Sorgen darüber gemacht, was die anderen denken. Ich versuche einfach zu tun, was ich für das Beste halte und was richtig ist", betonte er.

Der Auftritt des Paares sorgte nicht nur bei den Zuschauern für Verwunderung. Auch die Freunde des 73-Jährigen sollen sehr besorgt um ihn sein. Wie ein Insider gegenüber der New York Post offenbarte, waren sie bereits vor dem Interview der Meinung, Bills Partnerin sei "so unerfahren" und es fehle ihr an "Perspektive und Professionalität". Ihrer Meinung nach habe Jordon "die Gelegenheit gesehen und ergriffen", sich in das Leben und die Karriere des NFL-Stars einzuschleusen. "Sie sprechen mit ihm über sie, aber sehr vorsichtig, weil sie wissen, wie tief er drinsteckt", erzählte die Quelle und ergänzte: "Dieser Mann ist dafür bekannt, dass er eine so starke Stimme hat und in vielerlei Hinsicht autokratisch ist – und hier wird er zu Brei in ihren Händen und lässt sie alles leiten."

Es ist allerdings nichts Neues, dass die beiden für Gesprächsstoff sorgen. Bill und die 24-Jährige machten ihre Beziehung im Oktober 2024 publik, jedoch entstanden bereits im Jahr zuvor Gerüchte um eine heimliche Affäre. Dabei war es vor allem ihr großer Altersunterschied, der der Öffentlichkeit zu bedenken gab. Das Paar lässt sich von der anhaltenden Kritik jedoch nicht beeindrucken: Insbesondere Jordon verteidigt ihre Liebe zu dem Ex-Trainer immer wieder im Netz. "Liebe diskriminiert nicht gegen Geschlecht, Hautfarbe, Religion, Alter oder Fähigkeiten", schrieb sie vor wenigen Monaten in einem emotionalen Instagram-Beitrag.

https://www.instagram.com/p/DAzijFCvgrU/?img_index=9 Bill Belichick und Jordon Hudson im gemeinsamen Sommerurlaub 2024

Instagram / jordon_isabella Jordon Hudson und Bill Belichick im Februar 2025

