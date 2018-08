Die 13-wöchige Ehe von Denise (28) und Pascal Kappés hat ein trauriges Ende genommen. Was genau zwischen den TV-Stars vorgefallen ist, ist nicht bekannt. Allerdings machte die ehemalige Der Bachelor-Beauty immer wieder deutlich, dass der Schauspieler sie extrem enttäuscht und belogen habe. Seit Pascals Auszug sprechen die beiden kaum miteinander. Wenige Wochen vor der Geburt ihres gemeinsamen Kindes hat sich daran auch nicht groß was geändert: "Also Pascal und ich haben eigentlich wirklich nur sehr, sehr sporadisch Kontakt, wenn es um die Wohnung geht, irgendwelche Anwaltsgeschichten oder Briefe, da haben wir noch so ein bisschen Kontakt, aber sonst herrscht da komplette Funkstille", verriet Denise im Promiflash-Interview.

