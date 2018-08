Tekashi69 aka 6ix9ine (22) steckt richtig in Schwierigkeiten. Vor Kurzem wurde der US-Rapper mit den bunten Haaren nach seiner Europa-Tour am Flughafen in den USA festgenommen, da er Anfang des Jahres einen 16-Jährigen in Texas gewürgt haben soll. Als hätte dieses Drama nicht gereicht, muss der junge Rapper nun wieder vor Gericht erscheinen. Dieses Mal wird ihm sexuelle Nötigung von Minderjährigen vorgeworfen.

Wie TMZ berichtete, geht es dabei um die Weiterführung eines Falls aus dem Jahr 2015. Damals – vor seinem musikalischen Durchbruch – soll der Musiker ein 13-jähriges Mädchen zum Sex mit einem seiner Freunde gedrängt, den Akt gefilmt und ins Netz gestellt haben. Damals wurde die Festsetzung einer Strafe zurückgestellt und unter Auflagen gesetzt. So musste 6ix9ine einen Entschuldigungsbrief an das Opfer und deren Familie schreiben, gemeinnützige Arbeit leisten und sich in psychologische Behandlung begeben. Außerdem durfte er nicht noch mal mit dem Gesetz in Konflikt kommen.

Doch innerhalb weniger Monate verletzte er die Anordnungen des Gerichts, wurde erneut zweimal festgenommen. Dem Rapper drohen jetzt bis zu drei Jahre Haft, zusätzlich wird er als Sexualstraftäter registriert. Nach der Anhörung am vergangenen Donnerstag soll das finale Urteil im Oktober gesprochen werden.

Instagram / 6ix9ine_ Tekashi69 oder auch 6ix9ine, US-Rapper

Instagram / 6ix9ine_ 6ix9ine, Musiker

Instagram / 6ix9ine_ Rapper 6ix9ine am John F. Kennedy-Flughafen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de