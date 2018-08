Das war Til Schweiger (54) jetzt einfach zu blöd! Am Sonntag postete der deutsche Schauspieler ein Video mit seiner Tochter Lilli (20) aus dem Balearen-Urlaub – darin sind Vater und Kind zu sehen, wie sie sich kleine Küsse auf den Mund verpassen. Einige Follower des "Kokowäh"-Stars fanden diese Knutscher ziemlich unangebracht und traten in den Kommentaren einen Shitstorm los! Das ließ der Familienvater natürlich nicht unkommentiert: Nun reagierte Til mit einem weiteren Clip auf den Netz-Hate!

In dem zweiten Video, das der Erfolgsregisseur jetzt auf Instagram veröffentlichte, sind wieder Papa und Tochter zu sehen – hier küssen Til und Lilli sich aber nur übermütig auf die Wangen! "Dieses Mal ohne Schmatzer auf die Lippen! Seid ihr jetzt glücklich?", schrieb der 54-Jährige darunter und versah die Nachricht mit einem herausfordernden Boxhandschuh. Den umstrittenen Beitrag hat der Regisseur bisher auch nicht von seinem Profil gelöscht.

Seine Fans bestärken Til in seiner Reaktion: "Richtig so, zeig es den Hatern! Auch wenn das erste Video genauso süß war","Der andere Clip ist zwar viel schöner, aber es gibt halt immer ein paar Idioten! Du bist so ein toller Dad", lauten nur zwei der Kommentare.

Getty Images Lilli Schweiger und Till Schweiger auf der Berlinale 2017

Dominik Bindl/Getty Images Til Schweiger, Schauspieler

Starface.ru / Splash News Til Schweiger bei der "Kokowääh"-Premiere in Russland

