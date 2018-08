Was läuft jetzt eigentlich genau zwischen Saskia Atzerodt (26) und Nico Gollnick (28)? Vor einigen Tagen tauchten pikante Fotos der beiden auf: Obwohl der 28-Jährige eigentlich mit Patricia Blanco (47) liiert ist, kam er der ehemaligen Bachelor-Kandidatin in einem Berliner Beachklub wohl ziemlich nahe! In einem Interview behauptete die Blondine nun sogar, dass zwischen ihr und dem Unternehmer mehr als nur ein Kuss gelaufen sei. Entwickelt sich aus der vermeintlichen Liaison jetzt etwa eine ernsthafte Beziehung?

In der großen Wiedersehensshow von Das Sommerhaus der Stars leugnete Nico sein Techtelmechtel mit Saskia. Damit hat er es sich bei dem einstigen Playmate ein für alle Mal verscherzt: "Eine Beziehung? Nein, danke! Wenn ein Mann nicht dazu steht, was er gemacht hat, wird er auch nie zu seiner Beziehung stehen", gibt das Model auf Promiflash-Anfrage ein eindeutiges Liebesdementi. Nicos Worte haben die Blondine einfach zu sehr enttäuscht: "Ich finde es sehr schwach von ihm. Von einem 28-Jährigen hätte ich mehr erwartet. Ich habe jetzt keinen Kontakt mehr zu ihm."

Nachdem Nico seine Chancen bei Saskia nun offenbar verspielt hat, wird sich zeigen, ob er seine Partnerschaft mit Patricia retten kann. Die 47-Jährige war im RTL-Interview von den Fremdgehgerüchten zwar nicht begeistert, wollte ihre Liebe zu dem Berliner aber nicht so einfach aufgeben: "Wir haben einen sehr großen Redebedarf. Wir sind aber nicht getrennt. Wir werden das diskutieren. Dafür bin ich 47 Jahre alt, um da auch cool zu sein und nicht auszuflippen!"

Instagram / patriciablancoofficial Patricia Blanco und Nico Gollnick

WENN.com Saskia Atzerodt bei der Wahl zur Miss Germany 2018

MG RTL D / Max Kohr Nico Gollnick und Patricia Blanco, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2018

