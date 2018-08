Sie wollte Justin Timberlake (37) wohl etwas zu nahe kommen! Am Sonntag und Montag strömten die Berliner Fans des Superstars in die Mercedes-Benz-Arena, um seine "Man of the Woods"-Tour live mitzuerleben. Tatsächlich konnte jeder einzelne Zuschauer einen ziemlich genauen Blick auf den Sänger werfen: Seine Bühne erstreckte sich nämlich durch die gesamte Halle und ermöglichte so allen eine optimale Sicht. Beim zweiten Konzerttermin schien das einer Dame aber nicht genug zu sein: In einem unbeobachteten Moment stürmte sie ungehindert auf ihr Idol zu!

Eigentlich sollten zahlreiche Securitykräfte am Bühnenrand Justins Sicherheit gewährleisten. Doch während der Megastar seinen Hit "Mirrors" performte, gelang es einem weiblichen Fan dennoch, auf die Bühne zu klettern. Wie zahlreiche Instagram-Clips des Vorfalls zeigen, rannte die Frau dann blitzschnell auf ihren Liebling zu und wollte mit ihm tanzen. Der 37-Jährige war zwar sichtlich überrumpelt, blieb aber ganz cool: Er wandte sich von der Zuschauerin ab und sah sich Hilfe suchend nach einem Sicherheitsbeamten um. Der stürmte auch prompt auf die Bühne, riss die unbekannte Anhängerin mit sich und schob sie zurück in den Publikumsbereich.

Während seines Stopps in der Hauptstadt kam Justin seinen deutschen Bewunderern ohnehin so nah wie nie: Am Wochenende nutzte er seine freien Stunden, um einen kleinen Shoppingstreifzug durch Berlin zu unternehmen. In einem angesagten Schuhgeschäft sackte der Chartstürmer nicht nur neue Sneakers für seine Sammlung ein, sondern gab seinen Fans auch geduldig Autogramme.

Apega/WENN Justin Timberlake bei der Oscar-Verleihung 2017

Anzeige

Getty Images Justin Timberlake in Oslo

Anzeige

Instagram / justintimberlake Justin Timberlake in einem Berliner Schuhgeschäft

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de