Stefan Gritzka hat sich einfach nicht in die Bachelorette verguckt! Vergangenen Mittwoch hatte der sympathische Steuerfachangestellte in der erfolgreichen Kuppelshow selbst die Reißleine gezogen – und die Rosenlady Nadine Klein (32) aus freien Stücken verlassen. Im Laufe der ersten vier Folgen war Stefan immer mehr klar geworden, dass Nadine einfach nicht sein Typ ist. Promiflash hakte bei dem frechen Brillenträger nach seinem Exit noch einmal nach: Warum hat es denn jetzt wirklich bei den beiden nicht gefunkt?

Auf verschiedenen Gruppendates und in den Nächten der Rosen hatten Nadine und Stefan immer wieder die Möglichkeit gehabt, miteinander unter vier Augen zu plaudern. Am Ende sagte der 35-Jährige der Bachelorette aber ganz offen, dass er sich einfach nicht in sie verliebt habe. Warum das nicht passierte, erklärte er im Gespräch mit Promiflash: "So genau kann ich es eigentlich nicht sagen. Ich habe nur irgendwann gemerkt, dass ich sie mir nicht als Partnerin vorstellen kann, eher so als Buddy-Typ", stellte der Hannoveraner fest. Am Optischen scheint es also nicht gelegen zu haben.

In der Sendung selbst hatte Stefan aber noch seinem Kollegen Filip Pavlovic erklärt, eine kleine, blonde, zierliche Partnerin mit Dutt zu suchen – das sei eben nicht Nadine. Dafür kassierte er vor allem von vielen Zuschauern kritische Worte. Stefan kann diese Reaktionen auch heute absolut nicht nachvollziehen: "Ich muss mich ja nicht zwanghaft in sie verlieben, nur weil sie die Bachelorette ist, oder? Ich glaube, das verstehen viele draußen nicht", erklärte er.

MG RTL D Stefan Gritzka und Nadine Klein

MG RTL D Stefan, Bachelorette-Kandidat 2018

MG RTL D Tobi, Nadine, Brian, Stefan, Kevin, Alex und Dave in der vierten Folge von "Die Bachelorette"

