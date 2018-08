Michael Jackson (✝50) war wie ein Vater für ihn! David Rothenberg war ein Ziehsohn des King of Pop und sprach sogar auf dessen Trauerfeier. Nun ist der 42-Jährige selbst verstorben – am 15. Juli erlag David schließlich seinen schweren Verbrennungsnarben am ganzen Körper, die ihn schon sein Leben lang quälten. Die Verletzungen erlitt der US-Amerikaner bereits in seiner Kindheit, als sein eigener Vater in anzündete.

Bisher wollte seine Familie in Ruhe trauern, doch jetzt sprach ein Freund des Verstorbenen mit dem Magazin Radar Online. Davids Todesursache sei eine Hitzeüberlastung gewesen. Aufgrund seiner gänzlich verbrannten und tief vernarbten Haut sei er nicht in der Lage gewesen, seine Körpertemperatur zu regulieren – was ihm schließlich zum Verhängnis wurde. Die Bestattung habe bereits in einem kleinen Kreis stattgefunden. Es soll aber eine weitere Trauerfeier für Freunde geplant sein.

David ist ein Hobbykünstler gewesen und produzierte ganz nach seinem großen Vorbild Michael sogar eigene Songs, die er regelmäßig mit seinen Fans im Netz teilte. Der King of Pop soll ihn zu Lebzeiten stets bei seiner Musikkarriere unterstützt haben.

George De Sota / Getty Images Michael Jackson in New York City 2001

THIERRY SALLIOU/AFP/Getty Images Michael Jackson, 1992

Frazer Harrison / Getty Images Michael Jackson in Santa Maria



