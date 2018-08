Die Liebesgerüchte um Denise Kappès (28) nehmen einfach kein Ende! Dass die Ex-Bachelor-Kandidatin nach ihrer Trennung wieder Schmetterlinge im Bauch hat, ist kein Geheimnis mehr – wer die Schwangere so glücklich macht, schon. Nun liefert sie allerdings selbst das nächste Pärchen-Indiz, denn ihr Mystery Man ist offenbar in ihrer Instagram-Story zu sehen. Die 28-Jährige ist mit ihrer männlichen Begleitung Möbel shoppen. Während das Gesicht zwar verborgen bleibt, erkennt man einen großen, gut gebauten tätowierten Mann. Ob es sich dabei womöglich wirklich um ihren neuen Freund handelt?

