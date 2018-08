Er ist der Neue an Dieter Bohlens (64) Seite! Pietro Lombardi (26) sitzt in der kommenden Staffel offiziell in der Jury von DSDS. Bis RTL weitere Namen bekannt gibt, wird über die restliche Besetzung gerätselt. Ob es ein Wiedersehen mit Ella Endlich (34), Carolin Niemczyk (28) oder Mousse T. (51) geben wird, ist also nicht klar. Doch laut neusten Informationen hat zumindest eine aus dem Trio sicher ihren Job verloren!

Bild will wissen, dass es "Küss mich, halt mich, lieb mich"-Interpretin Ella nach einem Jahr getroffen habe. Die 34-Jährige soll schon vor einigen Wochen über diese Wendung informiert worden sein. Bisher gaben weder der Sender noch die Sängerin selbst ein Statement dazu ab. Carolins und Mousses Zukunft bei "Deutschland sucht den Superstar" steht ebenfalls noch in den Sternen. Die beiden seien zwar noch im Gespräch, man suche aber auch nach möglichen Ersatzkandidaten.

Das Castingformat ist für sein wechselndes Team bekannt. Allein Dieter ist seit dem Showstart 2002 dabei. Von Musikproduzent Thomas M. Stein (69) über Cascada-Frontfrau Natalie Horler (36) bis hin zu Schlagersängerin Vanessa Mai (26): Insgesamt 29 unterschiedliche Gesichter hat der Poptitan in den vergangenen Jahren schon kommen und gehen sehen. Pietro ist Nummer 30 auf der Liste.

MG RTL D/ Guido Engels Mousse T., Carolin Nienczyk, Ella Endlich und Dieter Bohlen im DSDS-Finale 2018

Florian Ebener/Getty Images Ella Endlich beim DSDS-Halbfinale 2018

RTL / Stefan Gregorowius H.P. Baxxter, Dieter Bohlen, Vanessa Mai und Michelle, DSDS-Jury 2016

