Die Schmetterlinge flattern wieder! Im Mai haben sich Denise (28) und Berlin - Tag & Nacht-Schauspieler Pascal Kappés nach nur zwölf Wochen Ehe getrennt – und das, obwohl die beiden derzeit ein gemeinsames Kind erwarten. Keine leichte Situation für die Influencerin. Doch jetzt hat das ehemalige Bachelor-Girl offenbar wieder Grund zum Strahlen: Die kursierenden Liebesgerüchte sind tatsächlich wahr, wie die Bald-Mama nun selbst bestätigt hat!

Nach dem dramatischen Ehe-Aus mit Pascal spielt jetzt ein neuer Mann die Hauptrolle in ihrem Leben – und die Rede ist nicht etwa von ihrem ungeborenen Söhnchen, sondern von Denise' aktuellem Partner. Gegenüber Promiflash verriet die TV-Beauty erste Details zu ihrem jungen Beziehungsglück: "Es gibt da sicherlich jemanden, der im Moment irgendwo an meiner Seite ist. Denjenigen kann ich schon ganz, ganz, ganz viele Jahre. Schon so rund zwölf Jahre und das ist eigentlich schon ein sehr langer Freund." Seit der Trennung von Pascal im Mai sei der Unbekannte immer für sie da gewesen. Irgendwann habe sie dann gemerkt, dass da mehr ist als "nur" Freundschaft.

Wer der Glückliche ist, möchte die Berlinerin aber noch für sich behalten. Die Romanze sei noch relativ frisch und Denise wolle erst einmal schauen, "wo die Reise hingeht". Allerdings verspricht sie ihren Fans, dass es mehr Liebesdetails geben wird, sobald ihre Beziehung spruchreif ist. Nur so viel sei gesagt: "Ich bin im Moment sehr glücklich und genieße das sehr", erzählte die Ex-Kuppelshow-Kandidatin grinsend im Interview.

Collage: Instagram / denise_temlitz_official & pascal.kappes Denise und Pascal Kappés

Anzeige

AEDT/Wenn.com Denise Kappès beim "Travel the world mit TK Maxx"-Event in Berlin

Anzeige

Instagram / denise_temlitz_official Denise Kappès, Ex-"Der Bachelor"-Kandidatin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de