Denise Kappès (28) scheint doch tatsächlich wieder jemanden zu daten! Nachdem sie und Schauspieler Pascal Kappés sich erst Mitte Februar das Jawort gegeben hatten, war drei Monate später auch schon wieder alles aus und vorbei – und das, obwohl im Oktober ihr gemeinsamer Sohn zur Welt kommt. Nun scheint die Bald-Mama aber auch schon einen neuen Mann an ihrer Seite zu haben!

Aus Spaß an der Freude probierte Denise vor wenigen Stunden eine Wahrsage-App aus und teilte das Ergebnis via Instagram-Story mit ihren Followern. Das Resultat: Die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin soll sich gerade mit ihrem neuen Lover an der deutschen Küste befinden – und das entspricht doch tatsächlich der Wahrheit! "Dass ich an der Ostsee bin, ist ja kein Geheimnis, das sieht man hier auf Instagram jeden Tag. Aber dass ich mit einer tollen Person hier bin und es mir sehr gut geht im Moment, weiß niemand", gab Denise mit einem verschmitzten Lächeln zu. Kurz darauf versah sie einen Schmunzel-Clip mit den Worten: "Schmetterlinge im Bauch? Ok, vielleicht ein bisschen. Oder ein bisschen viel?!"

Damit ist nicht nur Denise bereits wenige Monate nach dem Scheitern ihrer Ehe wieder in der Dating-Phase – auch ihr Ex Pascal zeigte sich in den vergangenen Wochen wiederholt mit seiner vermeintlichen neuen Flamme. Besonders lange haben also beide werdenden Eltern nicht gebraucht, um das erst kurz zurückliegende Liebes-Aus zu verdauen.

Instagram / denise_temlitz_official Denise Kappés

Anzeige

denise_temlitz_official/Instagram Denise Kappès in ihrer Instagram-Story

Anzeige

Instagram / pascal.kappes Schauspieler Pascal Kappés und Lea Marie

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de