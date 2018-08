Sie zeigt die ungeschönte Wahrheit! Hana Nitsche (32) wurde am Samstag zum ersten Mal Mama – die Verlobte von Chris Welch brachte eine kleine Tochter zur Welt! Während der Schwangerschaft dokumentierte das hübsche Model seinen wachsenden Bauch fleißig für seine Fans auf Social Media. Und auch nach der Geburt präsentiert die ehemalige GNTM-Kandidatin stolz ihre Körpermitte – und das vollkommen ehrlich!

Nur einen Tag nachdem Hana ihren Spross geboren hat, postet die Brünette bereits ein Pic in ihrer Instagram-Story von ihrem After-Baby-Body: Breit grinsend hält die Neu-Mutti darauf eine Spritzflasche in ihrer Hand, während sie ihren noch deutlich hervorstehenden Bauch in die Kamera streckt. Dazu trägt Hana selbstbewusst eine Erwachsenenwindel, in welcher Kühlpads stecken. "Die unglamouröse Wahrheit, wie man nach der Geburt aussieht und über die sonst niemand spricht. Lasst uns ehrlich sein Ladys, der Weg zur Erholung ist nicht schön", schreibt die 32-Jährige zu dem Foto.

Hana scheint sich keinen Body-Druck nach der Geburt zu machen – für sie steht jetzt erst mal das Wohl ihres Kindes im Vordergrund, wie sie weiter zu verstehen gibt: "Wenn das Baby glücklich ist, ist auch die Mama glücklich."

Instagram / hananitsche Hana Nitsche, ehemalige Teilnehmerin bei "Germany's next Topmodel"

Promiflash Hana Nitsche mit Babybauch

hananitsche / Instagram Hana Nitsche, deutsches Model

