Endlich kann Hana Nitsche (32) ihre kleine Tochter in den Armen halten! In den vergangenen Monaten fieberte die Community mit der ersten Schwangerschaft der ehemaligen Germany's next Topmodel-Kandidatin mit. Die Fotobeauty teilte bereitwillig Pics von ihrem wachsenden Babybauch – doch zuletzt wurde es auffällig ruhig um die 32-Jährige. Nach einigen Tagen Social-Media-Funkstille meldete sich Hana nun aber mit einer besonders schönen Nachricht: Ihr Baby hat das Licht der Welt erblickt!

Gemeinsam mit ihrem Verlobten Chris Welch lebt Hana in Los Angeles. Am Freitag um 18:30 Uhr Ortszeit verkündete die Neumama dann die frohe Botschaft in ihrer Instagram-Story: "Wir haben es tatsächlich geschafft! Unser kleiner Engel ist da! Wir sind zwar total fertig, aber überglücklich. Baby und Mama geht es gut, wir erholen uns jetzt noch ein bisschen", gab die Brünette ihren Followern ein erstes Update. Weitere Details zu dem kleinen Mädchen verriet das Mannequin bisher aber noch nicht.

Hana ist offenbar megahappy, dass das Warten auf ihren ersten Nachwuchs endlich ein Ende hat. In den letzten Zügen der Schwangerschaft wurde das Model immer ungeduldiger und konnte den großen Tag kaum noch erwarten. Zudem packte sie zunehmend die Angst vor den Wehen.

Instagram / Hananitsche Model Hana Nitsche

Instagram / hananitsche Chris Welch und Hana Nitsche machen ein Selfie

Instagram / hananitsche Hana Nitsche, ehemalige Teilnehmerin bei "Germany's next Topmodel"

