Nach dem tragischen Tod von Jill Janus kommen immer mehr traurige Details ans Licht: Die Frontfrau der US-amerikanischen Heavy-Metal-Band Huntress verstarb am 14. August im Alter von nur 43 Jahren. Jill litt an psychischen Erkrankungen und verlor schließlich den Kampf gegen ihre dunklen Gedanken: Die Sängerin beging Suizid. In einem älteren Interview sprach Jill bereits über ihre schweren Zeiten als Jugendliche.

In einem Interview mit Revolver Magazine äußerte sich Jill vor ihrem Tod ausführlich und schonungslos offen über ihre psychischen Probleme. Mit 13 hatte sie ohne äußeren Anlass übertrieben gedrückte oder übersteigerte Stimmungsschwankungen, mit 20 wurde dann bei ihr eine bipolare Störung diagnostiziert: "Aber in meinen frühen Teenie-Jahren wurde es richtig gefährlich. Ich war konstant suizidgefährdet."

Mit Mitte 20 nahm dann die Manie Überhand – die Folgen waren katastrophal. Die Erinnerungen an ihre Zeit als Twen sind ausgelöscht, ihr Langzeitgedächnis nicht mehr vorhanden. Jill machte nie ein Geheimnis aus ihren zahllosen psychischen Erkrankungen und ging offen mit ihnen um. Schon 2015 erzählte sie Psychology Today von ihrem ersten Selbstmordversuch mit 16.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Jill Janus bei der Revolver Golden Gods Award Show 2013

