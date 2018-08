Endlich bestätigen Priyanka Chopra (36) und Nick Jonas (25) ihre Verlobung! In den vergangenen Wochen brodelte die Gerüchteküche um das prominente Paar munter vor sich hin: Fans und Medien waren überzeugt davon, dass der Sänger nach nur zwei Monaten Beziehung um die Hand der Schauspielerin angehalten hatte. Offiziell bestätigt haben die beiden diese Liebesnews aber bisher noch nicht: Doch mit einem romantischen Social-Media-Pic liefern sie jetzt ein eindeutiges Statement!

Sowohl Priyanka als auch Nick haben auf ihrer Instagram-Seite ein gemeinsames Foto gepostet, auf dem sie sich eng umschlungen anschmachten. Am Finger der Serienbeauty funkelt dabei ein riesiger Klunker, der von vielen Followern als Verlobungsring gedeutet wird. "Die zukünftige Mrs. Jonas. Mein Herz. Meine Liebe", macht der Musiker seiner Partnerin eine rührende Liebeserklärung und bestätigt damit zeitgleich die hartnäckigen Verlobungsgerüchte. Auch die "Quantico"-Darstellerin gesteht dem Chartstürmer ganz offen ihre tiefen Gefühle: "Vergeben – aus tiefstem Herzen und reinster Seele", lauten ihre emotionalen Worte.

Vor einigen Tagen wurde Nick gemeinsam mit seinen Eltern am Flughafen in Mumbai gesichtet. Viele Medien berichteten daraufhin, dass in Priyankas Heimat Indien ein Treffen beider Familien stattfinden würde. Offenbar nutzte das Paar die Anwesenheit ihrer Liebsten, um ihre Verlobung endlich offiziell zu machen.

Getty Images Priyanka Chopra und Nick Jonas in New York City

Splash News Priyanka Chopra und Nick Jonas in Mumbai

Splash News Nick Jonas und seine Mutter in Mumbai

