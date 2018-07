Machen Priyanka Chopra (36) und Nick Jonas (25) wirklich so schnell ernst? Erst seit zwei Monaten sollen die Schauspielerin und der Sänger ein Paar sein. Immer wieder wurden die beiden bei romantischen Dates in New York City, Los Angeles und Mumbai gesichtet und machten ihre Beziehung Ende Juni Instagram-offiziell. Geht es nun bald auch vor den Traualtar? Nick und Priyanka sollen tatsächlich bereits verlobt sein!

Dabei handelt es sich nicht bloß um ein einfaches Hollywood-Gerücht, ausgerechnet eine Priyanka nahe stehende Person gab vor wenigen Stunden den entscheidenden Hinweis. Wie der indische Filmregisseur Ali Abbas Zafar via Twitter verkündete, sei die gemeinsame Zusammenarbeit an einem anstehenden Filmprojekt beendet – was jedoch kein Grund zur Trauer sei: "Ja, Priyanka Chopra ist nicht weiter Teil von 'Bharat' und die Gründe dafür sind sehr, sehr speziell. Sie hat uns in letzter Sekunde (Original-Tweet: "in the Nick of time") von ihrer Entscheidung berichtet und wir freuen uns sehr für sie. Wir wünschen ihr ganz viel Liebe und Glück für ihre Zukunft."

Diese vielsagende Anspielung lässt eigentlich keinen Zweifel mehr, bestätigt ist allerdings noch nichts. Erst Anfang Juli spekulierten Fans, ob Nick und Priyanka nicht sogar schon längst verheiratet seien, nachdem die beiden wiederholt mit ähnlichen Ringen gesichtet wurden.

Splash News Nick Jonas und Priyanka Chopra am Flughafen

ali abbas zafar / Twitter Tweet von Ali Abbas Zafar

SplashNews.com Nick Jonas und Priyanka Chopra Ende Juni 2018 in Mumbai

