Ist das etwa der allerneuste Modetrend? Eigentlich gilt Gossip Girl-Star Blake Lively (30) als richtige Fashionista – die Frau von Ryan Reynolds (41) begeistert ihre Fans regelmäßig mit stilsicheren und extravaganten Outfits, für die sie im Netz viele Komplimente bekommt. Ihr einziges Styling-Geheimnis: Sie vertraue stets ihrem eigenen Bauchgefühl. Doch hat die Schauspielerin nun trotzdem einmal danebengegriffen? Blake trug jetzt gleich Blazer übereinander, aber keinen BH darunter!

Auf dem Kurznachrichtendienst Twitter kursierten jetzt Schnappschüsse von ihrer außergewöhnlichen Kleiderwahl: Blake kombinierte zwei Jacken aus Samtstoff mit einer weit geschnittenen Hose aus demselben Material. Ein ziemlich warmes Outfit für Mitte August – vielleicht hat die Beauty deswegen auch auf Oberteil und Büstenhalter verzichtet! Ihre Fans jedenfalls hatten nicht viel übrig für ihren Einfallsreichtum und witzelten über den ungewöhnlichen Look: "Was hat sie sich denn dabei gedacht? Als wäre ihr zu heiß und zu kalt gleichzeitig. Und warum bitteschön trägt sie so viele Blazer?", fasste ein User die kritischen Meinungen zusammen.

Auch Jennifer Lopez (49) landete kürzlich einen Outfit-Fail: Overknee-Stiefel aus Jeansstoff zierten im vergangenen Monat die Beine der Popsängerin – dazu trug sie lediglich eine Bluse. Vor allem mit ihrer Schuhwahl zog J-Lo den Spott ihrer Follower auf sich: "Was zur Hölle trägt sie da an ihren Füßen? Ist das ihre Hose oder sind das ihre Schuhe?"

Edward Opi / SplashNews.com Blake Lively in New York, August 2018

Splash News Blake Lively vor dem Guggenheim Museum in New York, 2018

Nancy Rivera / SplashNews.com Sängerin Jennifer Lopez in New York

