Wie wird man Prinz Charles (69) als König nennen? Am 6. Februar 1952 hatte seine Mutter – damals noch Prinzessin Elizabeth – nach dem Tod ihres Vaters König George im Alter von nur 25 Jahren den Thron bestiegen. Als Queen Elizabeth II. (92) regiert sie nun schon seit mehr als 66 Jahren und wird mit ihrer stattlichen Amtszeit in die Geschichte Großbritanniens eingehen. Nach ihrem Tod ist es der jetzige Prince of Wales, der ihre Aufgaben als neuer König übernehmen wird. Seinen Namen Charles wird er in seinem neuen Amt jedoch wahrscheinlich nicht behalten!

Tatsächlich hatte Elizabeth bei ihrer Amtseinführung mit einer Tradition gebrochen, als sie ihren Namen behalten hat. Eigentlich wäre es üblich gewesen, einen neuen Rufnamen anzunehmen. So hatten es bereits Elizabeths Vater König George VI., eigentlich Albert Frederick Arthur George, und ihr Onkel König Eduard VIII., eigentlich Eduard Albert Christian Georg Patrick David, der stets David genannt worden ist, gemacht. Für den zukünftigen Monarchen ergeben sich damit verschiedene Möglichkeiten.

Charles, der mit vollem Namen Charles Philip Arthur George heißt, wird wohl einen seiner drei Mittelnamen für den neuen Lebensabschnitt wählen. Das teilte ein Palastsprecher gegenüber Hello Magazine mit. Noch muss sich der Vater von Prinz William (36) und Prinz Harry (33) darüber aber keine Gedanken machen. Auch im stolzen Alter von 92 Jahren erfreut sich Queen Elizabeth II. bester Gesundheit und kann ihren Pflichten als Staatsoberhaupt nachgehen.

WPA Pool/ Getty Images Queen Elizabeth II. und ihr Sohn Prinz Charles

Getty Images Prinzessin Elizabeth, Queen Elizabeth, King George VI. und Prinzessin Margaret 1945

Chris Jackson / Getty Images Prinz Charles beim Commonwealth Day 2018

