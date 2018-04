Lässt sich Queen Elizabeth II. (91) endlich in die Karten schauen? Seit Längerem wird darüber spekuliert, wann die rüstige Monarchin in Rente gehen und ihren Thron an einen Nachfolger übergeben wird. Sowohl was den Zeitpunkt als auch die Person betrifft, hielt sie sich sehr lange bedeckt. Jetzt könnte sie den entscheidenden Hinweis zugunsten von Prinz Charles (69) gegeben haben: Sie will, dass ihre Familientradition durch den Prince of Wales erhalten bleibt.

Wie BBC berichtet, habe sich die Königin in ihrer alljährlichen Rede vor den Vertretern der Nationen des Commonwealths zur Zukunft der Vereinigung geäußert und dabei auch die Thronfolge angesprochen: "Es ist mein aufrichtiger Wunsch, dass das Commonwealth weiterhin Stabilität und Kontinuität für die zukünftigen Generationen bietet. Ich werde eines Tages entscheiden, dass der Prince of Wales diese wichtige Arbeit weiterführt, die mein Vater 1949 begonnen hat." Damit kann niemand anderes als ihr Sohn Charles gemeint sein, der in der Thronfolge auch an erster Stelle steht.

Zuvor gab es jedoch diverse Überlegungen, dass die 91-Jährige dieses Amt nicht an ihren nun relativ alten Sohn übergeben wolle, sondern gleich ihren Enkel, Prinz William (35), zum neuen König ernennen könnte. Doch auch wenn sich die Queen nun für einen Thronfolger entschieden hat, bleibt die Frage nach dem Wann weiterhin ungeklärt.

Chris Jackson/Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinz Charles in Schottland

Anzeige

Stefan Wermuth - WPA Pool /Getty Images Queen Elizabeth II. in London

Anzeige

Chris Jackson / Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinz William

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de