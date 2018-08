Kommen die Promi Big Brother-Kandidaten etwa doch noch in Flirt-Laune? An heißen Sex-Talks hat es im TV-Knast bisher absolut nicht gemangelt. Auf wirkliche Action mussten die Zuschauer allerdings verzichten – das könnte sich aber bald ändern. Gerade bei Katja Krasavice (22) und Chethrin Schulze (25) besteht nämlich durchaus Interesse an einem kleinen TV-Techtelmechtel. Bisher war ihnen allerdings noch keiner der Herren wirklich recht. Neuzugang Umut Kekilli (34) bringt die Container-Girls allerdings jetzt ganz schön in Wallungen!

Kaum ist Umut eingezogen, kennen die Mädels kein anderes Thema mehr. Vor allem Love Island-Beauty Chethrin ist offenbar Hin und Weg. "Wir können beide mit dem rumknutschen", schlägt sie Container-BFF Katja vor. Sie wäre bei diesem Unternehmen wahrscheinlich gleich dabei. Immerhin beklagt die Porno-YouTuberin von Anfang an ihren Sex-Mangel. Aber auch der ehemalige Profi-Kicker wäre von einem kleinen Schäferstündchen mit Chethrin wohl alles andere als abgeneigt. "Ich glaube, wenn sie sich zurechtmachen würde, ist sie ein Blickfang. Dann wäre sie noch schöner", fällt sein Urteil über die Blondine aus. Die Baustelle, auf der die drei zurzeit zusammenleben, könnte in den nächsten Tagen also um einiges heißer werden.

Aber ist Ex-Bachelor Daniel Völz (33) damit abgeschrieben? Eigentlich war Chethrin doch total vernarrt in den smarten Berliner. Mitbewohnerin Sophia Vegas (30) hatte sogar schon einen Plan, um die beiden zu verkuppeln. Der hätte jetzt, wo Daniel auch auf die Baustelle ziehen musste, herrlich aufgehen können – wäre da nicht auf einmal die männliche Konkurrenz!

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze, diesjährige Kandidatin bei "Promi Big Brother"

SAT.1/Marc Rehbeck Katja Krasavice, "Promi Big Brother"-Kandidatin

SAT.1/Marc Rehbeck Daniel Völz, "Promi Big Brother"-Kandidat



