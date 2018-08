Jetzt fliegen die Fetzen im Promi Big Brother-Haus! Die berühmten Kandidaten sind bereits seit drei Tagen im TV-Knast. Während Stars wie Silvia Wollny (53) in der "Villa" des Hauses wie die Maden im Speck leben, haben es die restlichen Kandidaten im Baustellenbereich nicht leicht. Die Prominenten dort müssen unter freiem Himmel schlafen und haben vor allem nur wenig zu Essen. Mit Spielen können sich die PBBler aber Coins für Nahrung erspielen – und bei so einem Game kam es jetzt zwischen Ex-Bachelorette-Boy Johannes Haller (30) und Profi-Sportler Pascal Behrenbruch (33) zum Megazoff!

Die Baustellenbewohner mussten die Farbe von Bauklötzen abschmirgeln – erst danach sollten sie die Coins erhalten. Kurz vor Schluss hatte Sport-Ass Pascal aber keine Lust mehr, weiter an den Klötzen zu arbeiten – Reality-TV-Star Johannes platzte dabei der Kragen! "Man kann doch auch nicht Fußball spielen und in der 80. Minute einfach aufhören", hetzte der Blondschopf empört. Als vom deutschen Athleten Widerworte kamen, reichte es Johannes komplett: "Du brauchst dich nicht wie ein trotziges Kind zu verhalten, du musst einfach mal deine Schnauze halten!" Der Freund von Yeliz Koc (24) hätte vom Sportler mehr Disziplin erwartet!

Auch die Twitter-Community konnte Pascals Einstellung nicht verstehen! "Pascal tut so, als ob er noch einen wichtigen Termin hätte", "Finde Pascal komisch. Dachte Sportler sind immer so unkomplizierte Typen" oder "Dass Pascal mit so einem Charakter Spitzensportler werden konnte", waren nur einige der Zuschauer-Kommentare.

SAT.1/Marc Rehbeck Johannes Haller, "Promi Big Brother"-Kandidat 2018

SAT.1/Willi Weber Pascal Behrenbruch, "Promi Big Brother"-Kandidat

Getty Images Pascal Behrenbruch, Leichtathlet

