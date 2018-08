Silvia Wollny (53) gibt ein krasses Familiengeheimnis preis! Die Blondine wurde durch ihre eigene Reality-TV-Show mit ihren elf Kindern bekannt. In der Großfamilie gibt es natürlich immer mal wieder Stresspotenzial – doch wenn's hart auf hart kommt, halten die Wollnys immer zusammen. Leider konnte Silvia diesen Zusammenhalt bei ihrer eigenen Family in der Kindheit nie so erleben – vor allem ihre Geschwister sollen sie gehasst haben: Im Promi Big Brother-Haus verriet die 53-Jährige das heftige Geheimnis dahinter!

Im Gespräch mit Ex-Rosenkavalier Daniel Völz (33) offenbarte die TV-Bekanntheit das schwierige Verhältnis zu ihrem Bruder und den zwei Schwestern: "Ich habe keinen Kontakt mit denen! Wenn ich in Not war, war nie einer da." Nach einem schlimmen Erlebnis wusste Silvia dann schließlich auch, warum sie von ihren Verwandten so mies behandelt wurde: "Und an dem Totenbett meiner Mutter, wo sie mir im Endeffekt in der letzten Minute sagt, dass mein Vater nicht mein Vater ist. Ich kriege einfach ein Bild hingelegt: hier der ist Amerikaner, den wirst du sowieso nicht finden. Die Geschwister wussten es alle. Da weißt du auf einmal, warum du für alles bestraft worden bist, warum du Prügel bekommen hat."

Silvia habe mit ihrer Vergangenheit abgeschlossen und wolle auch nicht mehr zurückblicken. Für sie steht fest: "Meine Familie ist für mich da, wo ich lebe!" Und schon bald kann sich die Powerfrau auch wieder auf Zuwachs bei den Wollnys freuen: Denn ihre Tochter Calantha Wollny (17) erwartet ihr erstes Kind.

Patrick Hoffmann / WENN.com Silvia Wollny

Instagram / wollnysilvia Die Familie Wollny

Instagram / Calantha____wollny Calantha Wollny

