Das Beziehungs-Aus von Natascha Ochsenknecht (54) und Umut Kekilli (34) ist schon lange besiegelt. Bereits im Dezember letzten Jahres hatte sich das Paar nach einer Menge Aufs und Abs endgültig getrennt. Der Grund: Der Fußballer soll die mehrfache Mutter nicht nur einmal betrogen haben. Gerade erst zog der gebürtige Kölner ins Promi Big Brother Haus ein – und schon machen neue Schlagzeilen über ihn die Runde. Ein Reporter offenbarte, dass Umut schon vor Jahren fleißig auf Dating-Portalen unterwegs gewesen sein soll, während er noch mit Natascha liiert war!

Seit seinem Einzug in den berüchtigten TV-Container ist der 34-Jährige wieder in den Fokus des öffentlichen Interesses gerückt. Grund genug für den Journalisten Ingo Wohlfeil, in der Sixx-Sendung "Promi Big Brother – Die Late Night Show" über das eine oder andere Detail aus dessen Untreue-Nähkästchen zu plaudern. Dass Umut seiner Natascha in der achtjährigen On-Off-Beziehung nicht nur einmal fremdgegangen war, bestätigte die Blondine bereits selbst. Wie gerissen der Ex-Profikicker allerdings dabei vorgegangen sein soll, war bis heute noch nicht bekannt. Reporter Ingo war 2014 durch Zufall dem Influencer vermeintlich auf die Schliche gekommen, wie er im Gespräch mit Jochen Bendel (50) und Melissa Khalaj (29) offenbarte: "Ich habe mal ein Buch über Tinder geschrieben. Und da war ich auch in Köln und hatte wirklich zwei Dates mit Damen, die mir sagten 'ach übrigens, ich habe letztens den Umut Kekilli getroffen'. Also er hatte scheinbar tatsächlich Tinder-Dates, während er offiziell den treu sorgenden Freund gab."

Auch Umut hatte sich bereits nach der Trennung zu seiner Untreue geäußert. Dass er aber über die Dating-App Tinder auf Frauenfang gegangen sein soll, hatte er nie bestätigt. "Ich habe ihr (Natascha) gesagt, dass ich einen Fehler gemacht habe, dass ich ein Auswärtsspiel mit einer Dame hatte. Das hat mich innerlich alles so zerfressen, ich konnte das nicht mehr für mich behalten", erklärte er gegenüber RTL.

SAT.1/Willi Weber Ex-Kicker Umut Kekilli

Anzeige

Brian Dowling/WENN.com Natascha Ochsenknecht und Umut Kekilli beim Rosenball in Berlin 2016

Anzeige

Sport Moments / ActionPress Natascha Ochsenknecht und Umut Kekilli

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de