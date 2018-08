Sie ist wieder solo – aber von Herzschmerz keine Spur! Die Curvy Supermodel-Moderatorin Angelina Kirsch (30) und ihr Freund Mario Dornbach gehen nach sieben Monaten Beziehung getrennte Wege. Das bestätigte zunächst der Unternehmer am vergangenen Sonntag gegenüber Promiflash vollkommen sachlich und schwieg zu den Gründen für den plötzlichen Split. Jetzt kommt auch die Bestätigung des Curvy-Models: Sie betont in ihrem Statement jedoch, dass es ihr mit dieser Entscheidung sehr gut geht!

"Es ist richtig, dass Angelina Kirsch wieder Single ist", bestätigte das Management der Plus-Size-Schönheit kürzlich auf Anfrage von Promiflash. Für das Liebes-Aus hätten viele Punkte eine wichtige Rolle gespielt, aber zumindest Angelina trauere der Beziehung nicht allzu sehr hinterher, wie das Statement weiterhin deutlich macht: "Sie fühlt sich mit dieser Entscheidung sehr wohl." Auf die genauen Faktoren, weshalb sie und ihr Mario nun kein Pärchen mehr sind, möchte aber auch die Blondine nicht genauer eingehen.

Angekündigt hatte sich die Beziehungskrise zuvor in keinster Weise. So zeigten sich die 29-Jährige und ihr Liebster im März das erste Mal zusammen bei einem Event auf dem roten Teppich. Erst im vergangenen Monat teilte sie zudem ein süßes Foto in ihrer Instagram-Story, auf dem sich die einstigen Turteltauben innig küssten. Mittlerweile sind alle Erinnerungen an eine vergangene Liebelei gänzlich von ihrem Social-Media-Profil verschwunden.

Instagram / angelina.kirsch Topmodel Angelina Kirsch, 2018

Anzeige

Instagram / Angelina.kirsch Angelina Kirsch

Anzeige

Instagram / angelina.kirsch Model Angelina Kirsch und Mario Dornbach, 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de