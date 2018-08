Es sollte nicht für immer sein: Curvy-Model Angelina Kirsch (30) und ihr Freund Mario Dornbach sind getrennt! Erst im März gaben die einstigen Turteltauben ihr Red-Carpet-Debüt – drei Monate später hatten die Blondine und ihr damaliger Schatz große Pläne: Sie wollten ihre Fernbeziehung beenden und zusammenziehen! Doch dazu wird es nicht mehr kommen: Mario hat das Ende seiner Beziehung zu der kurvigen Beauty nun bestätigt!

Nach sieben Monaten Liebe sind der Bartträger und die 30-Jährige kein Paar mehr: "Ich teile Ihnen mit, dass Angelina und ich mittlerweile getrennte Wege gehen", erzählte der Unternehmer gegenüber Promiflash. Was zu dem Beziehungs-Ende geführt oder wer Schluss gemacht hat, behielt der Kölner jedoch für sich. Er wolle sich zu den Gründen für die Trennung nicht äußern und bat um Verständnis für seine Privatsphäre.

Das Liebes-Ende kommt überraschend – vor allem, weil Angelina im März noch so von ihrem vermeintlichen Mr. Right geschwärmt hatte: "Also erst mal, falls ihr es noch nicht gesehen habt, er sieht megagut aus! Er ist jemand, der im Leben steht, der genau weiß, wo er hin will, was seine Ziele sind. Er hat ein Riesenego, was natürlich megawichtig ist, neben mir. Und ich hab' einfach superviel Spaß mit ihm."

Instagram / angelina.kirsch Model Angelina Kirsch und Mario Dornbach, 2018

RTL II "Curvy Supermodel" "Curvy Supermodel"-Jurorin Angelina Kirsch

Instagram / angelina.kirsch Topmodel Angelina Kirsch, 2018

